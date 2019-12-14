Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Medipol Başakşehir Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan Başakşehir, lige döndü. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında 16 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunu yapan turuncu-lacivertli futbolcular, idmanı yapılan çift kale maç ile tamamladı.
Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL