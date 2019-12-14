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Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

14.12.2019 15:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:24
Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.


UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkan Başakşehir, lige döndü. Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında 16 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Konyaspor müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas oyunu yapan turuncu-lacivertli futbolcular, idmanı yapılan çift kale maç ile tamamladı.


Başakşehir, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın 19.00'da yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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