Başakşehir, Konyaspor hazırlıklarını tamamladı Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, 32. hafta mücadelesinde yarın konuk olacağı İ.H.Konyaspor maçının hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışması ile devam etti. Antrenman, orta ve şut çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın 21.00'de konuk olacak Konyaspor maçı için bugün akşam saatlerinde Konya'ya hareket edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA