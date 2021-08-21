Başakşehir, Konyaspor deplasmanında

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in ikinci haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.

Medipol Başakşehir, sezonun ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İttifak Holding Konyaspor ise deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.

Turuncu-lacivertli ekipte tedavileri süren Nacer Chadli ve Enzo Crivelli'nin bu mücadelede de forma giymesi beklenmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever