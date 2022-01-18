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Başakşehir, Kayserispor maçına hazır

Başakşehir, Kayserispor maçına hazır
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın Yukatel Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki idman, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp pas çalışmasıyla devam eden antrenman, şut idmanıyla sona erdi.

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir karşılaşması yarın saat 17.00'de başlayacak.

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AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Kayserispor, Başakşehir, Spor, Haber

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