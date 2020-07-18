Başakşehir, Kayserispor maçına hazır
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
18.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:57
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33'üncü haftasında yarın evinde Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Turuncu lacivertliler, taktik çalışmayla antrenmanı tamamladı.Başakşehir, yarın saat 21.00'de başlayacak mücadele için tesislerde kampa girdi.
Kaynak: DHA