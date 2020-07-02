Başakşehir Kaymakamlığından fabrika yangınına ilişkin açıklama Başakşehir Kaymakamlığı, konveyör bant ve kayış üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Başakşehir Kaymakamlığı, konveyör bant ve kayış üretimi yapan fabrikada çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İtfaiye Komuta Merkezi'nden alınan bilgiye göre; Başakşehir ilçemize bağlı Kayaşehir Mahallesi, İstiklal Caddesi No: 422'de konveyör bant ve kayış üretimi yapan bir fabrikada, saat 05: 13'te henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana gelmiştir. Olay yerine, itfaiye, 112 ve polis sevk edilmiştir.

Yangına Başakşehir ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri; 32 araç, 80 personel ile müdahale etmektedir. Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Fabrika'da çalışan kimse olmadığı tespit edilmiştir. Yaralı ve can kaybı bulunmamaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA