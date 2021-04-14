Başakşehir Kayaşehir metro şantiyesinde kaza
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Başakşehir Kayaşehir metro şantiyesinde kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Başakşehir Kayaşehir metro şantiyesinde kaza

Başakşehir-Kayaşehir Metro inşaatında demir profiller işçilerin üzerine devrildi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro inşaatında demir profiller işçilerin üzerine devrildi. Demir yığınlarının altında kalan 4 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Olay bugün saat 14.20 civarında Başakşehir - Kayaşehir Metro inşaatı şantiyesinde yaşandı. İddiaya göre metro inşaatında kullanılan demir profiller, işçilerin üzerine devrildi. 4 işçi demir yığınlarının altında kaldı. Ola yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şantiyeye gelerek çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan 4 işçi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçiler ilk müdahalesi sonrasında Başakşehir Çam Şakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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