Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi'nin açılışı yapıldı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Başakşehir Katı Atık Aktarma Merkezi'nin açılışı ile yeni hizmete alınan toplama ve temizlik araçlarının tanıtımı törenle yapıldı.

Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSTAÇ'ın, belediyenin çok kıymetli bir kurumu olduğunu, kentin temizliğine ve iklim değişikliğiyle mücadele sürecine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Atık yönetimi ve çevrenin korunması adına çok kıymetli bir tesisin açılışını yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, "İklim değişikliğiyle olan mücadeleyi bir marka altında vatandaşlarımıza sunma noktasında 'Yeşil Çözüm' vizyonumuzu ortaya koymuştuk. Bu yönüyle İBB'de oluşturacağımız bu anlayışın aynı şekilde İstanbul'un bütün kurumlarına ve 16 milyon İstanbulluya yansımasıyla büyük bir başarıyı elde edebileceğimizin mümkün olduğunu her bulunduğumuz ortamda anlatmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

İmamoğlu, açılışını yaptıkları tesisin de "Yeşil Çözüm" vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Araç filosunun yenilenmesinin önemine de işaret eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

"2017'de bu proje Başakşehir'de başlamıştı. Çevreye katkı sunacak ve İstanbullu için anlamlı olan her projeyi sahiplenerek, bir kısım revizyonlar yaparak nasıl takip ettiğimizi ve bitirdiğimizi de birçok projemizde açıklamıştık. Burası da tamamlayıp, kentimize kazandırdığımız projelerimizden bir tanesi. Çünkü halkımızın faydasına olduğuna inandığımız her projeye tümden bakışımızın pozitif olduğunu, özellikle devlet kurumlarının icraatlarında ve yönetiminde sağlıklı işlerin devamlılık noktasında esas bir anlayış olduğunu her noktada dile getirdik. Burada da onlardan bir tanesini hayata geçirmiş ve başarmış durumdayız."

Projeyi, borçlanmadan, sadece öz kaynak kullanımıyla tamamladıklarını anlatan İmamoğlu, araç filosunun yenilenmesiyle de aynı işi daha az araç ve sefer sayısıyla gerçekleştireceklerini kaydetti.

İmamoğlu, bu sayede yılda 5,5 milyon litrelik yakıt tasarrufu sağlanacağı bilgisini paylaşarak, bakım-onarım ve yedek parça maliyetlerinde de önemli düşüşler olacağını ifade etti.