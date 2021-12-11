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Başakşehir-Kasımpaşa maçının ardından

Başakşehir-Kasımpaşa maçının ardından
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, son ana kadar galibiyet için mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Erdinç Sözer, son ana kadar galibiyet için mücadele ettiklerini ve bunu başardıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Galibiyet için çok memnunuz, maçı kazandık. Mücadele gücü yüksek bir maç oldu. Kasımpaşa kuvvetli, sonuna kadar maçı bırakmayan bir takım. Onlara saygı duymak gerekirdi. Hedefimiz galibiyetti, zorladık, ilk yarı pozisyonları yakaladık, değerlendiremedik, berabere soyunma odasına gittik. 1-0 öne geçtik, biraz rahatladık ama son 20 dakikada Kasımpaşa değişiklikler yaptı. Bir top kaybımızla da golü yedik. Ondan sonra bizim takım büyük karakter gösterdi buna saygı duymak gerek. Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik. Golden önce de birkaç pozisyon bulduk, son pozisyonu da değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

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AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri

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