Başakşehir-Kasımpaşa maçının ardından - Hakan Kutlu

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik direktörü Hakan Kutlu, yedikleri ikinci golden önce faul olduğunu savundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kutlu, "Başakşehir'i tebrik ediyorum. Bundan önceki 4-5 maçta yükselen form grafiğimiz vardı, skor olarak olmasa da oyun olarak kazandığımız maçlar oynadık. Bundan önceki maçlarda ritmi yukarıya taşıyan bir takımdık. Bugün oyun ritmimiz biraz daha düşüktü, bunda Başakşehir'in iyi bir takım ve iyi bir organizasyon olmasının da payı var. Zaman zaman üstünlük kurdukları dakikalar oldu. Yine de maçı çevirebilirdik, 1-1 olduktan sonra ilk önemli pozisyonu yakaladık, golle sonuçlandırsak galip gelebilirdik. Çok pozisyon vermedik, oyun üstünlüğünü rakibe verdik ama yine de oyunu çevirebilirdik. Devam edeceğiz. Başakşehir'i tebrik ediyorum. Önümüzde bizim ve Kasımpaşa'nın geleceğini belirleyecek maçlar var." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ikinci golden önce faul olduğunu iddia eden Hakan Kutlu, "Maçın hakemi Türkiye'nin en önemli hakemlerinden biri ama bugün takdir haklarını hiçbir şekilde bizden yana kullanmadı. Yediğimiz ikinci gol öncesinde yüzde yüz faul var, VAR'dan yine dönmedi, maçın hakemi devam ettirdiyse, VAR müdahale edemez. Hoca da bunu biliyordu. Yüzde yüz faulden ikinci golü yedik." şeklinde konuştu.