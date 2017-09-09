Başakşehir Kasasını Doldurdu
Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Medipol Başakşehir, yollarını ayırdığı futbolculardan ise kasasına tam 14 milyon 700 bin Euro koydu.
Yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Medipol Başakşehir, yollarını ayırdığı futbolculardan ise kasasına tam 14 milyon 700 bin Euro koydu.
Medipol Başakşehir, bu transfer tescil döneminde kadrosuna 10 futbolcuyu katarken, 17 oyuncusu ile de yollarını ayırdı. Gelen oyunculara 3 milyon 600 bin Euro bonservis ödeyen turuncu-lacivertliler, takımdan giden isimlerden ise 14 milyon 700 bin Euro kazandı. İtalyan ekibi Roma'ya 13 milyon 400 bin Euro bedelle giden Cengiz Ünder, İstanbul ekibine en çok kazandıran isim olarak göze çarpıyor. Başakşehir, Yalçın Ayhan, Ufuk Ceylan, Bekir İrtegün gibi tecrübeli oyuncuların sözleşmelerini feshetmiş ve bir kazanç sağlayamamıştı.
Medipol Başakşehir'den ayrılan oyuncular ve bonservis bedelleri şöyle:
Cengiz Ünder: Roma (13 milyon 400 bin Euro)
Cenk Şahin: St. Pauli (1 milyon 300 bin Euro)
Doka: Ankaragücü (Bonservissiz)
Cenk Ahmet: Atyemiz Alanyaspor (Bonservissiz)
Holmen: Elfsborg (Bonservissiz)
Dieng: Ankaragücü (Kiralık)
Ufuk Ceylan: Aytemiz Alanyaspor (Bonservissiz)
Yalçın Ayhan: Evkur Yeni Malatyaspor (Bonservissiz)
Musa Muhammed: Plovdiv (Kiralık)
Rotman: Göztepe (Bonservissiz)
Gencer Cansev: Ankaragücü (Bonservissiz)
Eren Albayrak: Konyaspor (Bonservissiz)
Atabey Çiçek: Adana Demirspor (Kiralık)
Cikalleshi: Osmanlıspor (Bonservissiz)
Ferhat Öztorun: Atiker Konyaspor (Bonservissiz)
Bekir İrtegün: Kulüpsüz (Sözleşme Fesih)
Mustafa Pektemek: Beşiktaş (Kiralıktan döndü) - İSTANBUL