Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri

09.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:41

- Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri Medipol Başakşehir, yarıda kalan Paris Saint Germain karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleriyle kaldıkları otelden ayrıldı.

- Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri

PARİS - Medipol Başakşehir, yarıda kalan Paris Saint Germain karşılaşması için yoğun güvenlik önlemleriyle kaldıkları otelden ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında dün akşam Fransa'da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir müsabakası, 4. hakem Sebastian Coltescu'nun, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması sebebiyle bu akşama tehir edilmişti. Turuncu-lacivertli kafile kaldığı otelden müsabakanın oynanacağı Parc des Princes Stadı geçiş yaptı.

Başakşehir kafilesinin kaldığı otel polis kordona altında tutulurken, polislerin kimseyi yaklaştırmadığı gözlemlendi.

Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri
Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri
Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri
Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

İlgili Haberler

Fenerbahçe kafilesi geldi
Fenerbahçe kafilesi geldi
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Bakır: Göztepe maçıyla çıkışa geçeceğiz
Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor
Melikgazi Belediyespor çıkış arıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Öykü Çelik Öner Erkan Perihan Savaş
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir kafilesinin otelden çıkış görüntüleri - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 21:41:06. #1.15#
title