Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro
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Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro

12.01.2021 17:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 17:47
Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan talipler varSerhan TÜRK / - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi.

Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan talipler var

Serhan TÜRK/ - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü, yıldız milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini 14 milyon Euro olarak belirledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ilgilendiklerini ve kadroya katmak istediklerini açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı kırmızılı yönetim, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın kapısını çaldı. Yöneticiler, Göksel Gümüşdağ ile görüşmelerini sürdürürken, Medipol Başakşehir'in başkanı, yıldız futbolcu için 14 milyon Euro'luk bonservis bedeli belirlediklerini sarı kırmızılı yönetime iletti. Oyuncuya İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüplerin ilgi duyduğu belirtilirken, Galatasaray Kulübü'nün oyuncu için Başakşehir'e 14 milyon Euro vermesi halinde turuncu lacivertli ekibin önceliğinin Galatasaray olacağına dair bir ifade kullanıldığı öğrenildi.

Başakşehir, İrfan Can Kahveci'nin bonservis bedelini belirledi: 14 milyon Euro

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan TÜRK

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