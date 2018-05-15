Başakşehir'in Yıldızı Visca, Avrupa Kulüplerinin Radarına Girdi

Uzun yıllardır Medipol Başakşehir forması giyen ve her sene kendini geliştirmeye devam eden Edin Visca, bu sezon gösterdiği performansla ise kariyerinin zirvesine ulaştı.

BAŞAKŞEHİR'İN BU SEZON EN ETKİLİ OYUNCUSUYDU

Turuncu-lacivertliler ile 2017-2018 sezonunda şu ana kadar 32'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 4'ü Şampiyonlar Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 42 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 16 asist yaptı. Skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşayan başarılı oyuncunun adı, her transfer döneminde olduğu gibi bu sene de sıkça ön plana çıkacak.

Özellikle yaptığı asistlerle dünyaca ünlü birçok futbolcuyu geride bırakan Boşnak yıldız, İspanya ve İngiltere gibi Avrupa'nın önemli liglerinde yer alan takımların da dikkatini çekmeyi başardı.

ÜZERİNE KOYMAYA DEVAM EDİYOR

2010-2011 sezonunda Başakşehir'e transfer olduğu günden bu yana çalışkanlığı ve oyun içindeki üretkenliği ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın değişilmezleri arasına girmeyi başaran Visca, istikrarlı şekilde artan bir grafik çiziyor. İçinde bulunduğumuz 2017-2018 sezonunun bitmesine henüz 1 hafta olmasına rağmen turuncu-lacivertli futbolcu, Süper Lig'de yaptığı 14 asist ile bu alanda zirvede yer almayı da büyük oranda garantiledi.

Visca 2011-2012 sezonunda Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 200 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 28 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar Başakşehir'le sözleşmesi bulunuyor.