Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimlerdir? Başakşehir hangi grupta yer alıyor? Gruptaki diğer takımlar neler?
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Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimlerdir? Başakşehir hangi grupta yer alıyor? Gruptaki diğer takımlar neler?

01.10.2020 22:02 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:07
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimlerdir? Başakşehir hangi grupta yer alıyor? Gruptaki diğer takımlar neler?

Şampiyonlar ligi takımları belli oldu. Buna göre temsilcimiz H grubunda yer alıyor. Birçok futbol yorumcusuna göre Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor gruplardan birine düşmüştür. Peki Başakşehir'in grubu nedir? H grubunda hangi takımlar var? Yakından inceleyelim.

Şampiyonlar ligi kuraları çekildi. Heyecanla beklenen kura çekimleri ardından temsilcimiz Başakşehir H grubunda yer alıyor. 4. torbada yer alan temsilcimiz H grubunda kimlerle oynayacak hep birlikte öğrenelim.

BAŞAKŞEHİR HANGİ GRUPTA YER ALIYOR?

Başakşehir 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda oynayacaktır. H grubunda; Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig takımları vardır.

H GRUBUNDA HANGİ TAKIMLAR VAR

Paris Saint-Germain

Manchester United

Leipzig

Başakşehir

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİ KİMLERDİR?

Temsilcimiz Başakşehir'in rakipleri Fransa'nın şampiyonu PSG, İngiltere Premiere Lig'in zirve takımlarından Man. United ve Bundesliga'nın iyi takımlarından Leipzig'dir. Temsilcimize başarılar diliyoruz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TÜM GRUPLAR VE TAKIMLARI

A GRUBU: Bayern Münih, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova

B GRUBU: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter, Borussia Mönchengladbach

C GRUBU: Porto, Manchester City, Olympiacos, Marsilya

D GRUBU: Liverpool, Ajax, Atalanta, Midtjylland

E GRUBU: Sevilla, Chelsea, Krasnodar, Stade Rennais

F GRUBU: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio, Club Brugge

G GRUBU: Juventus, Barcelona, Dinamo Kiev, Ferencvaros

H GRUBU: Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig, Başakşehir

ÖLÜM GRUBU HANGİ GRUPTUR?

Yapılan değerlendirmelere göre ölüm grubu temsilcimizin de yer aldığı H grubu olarak görülüyor.

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