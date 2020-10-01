Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri kimlerdir? Başakşehir hangi grupta yer alıyor? Gruptaki diğer takımlar neler?

Şampiyonlar ligi takımları belli oldu. Buna göre temsilcimiz H grubunda yer alıyor. Birçok futbol yorumcusuna göre Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ndeki en zor gruplardan birine düşmüştür. Peki Başakşehir'in grubu nedir? H grubunda hangi takımlar var? Yakından inceleyelim.