Başakşehir'in tek düşüncesi galibiyet
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Başakşehir'in tek düşüncesi galibiyet

22.12.2020 09:56 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:01
Başakşehir'in tek düşüncesi galibiyet

4 maçtır kazanamıyorGeçen sezon 2 maçı da kazanamadı 7 isim eski takımına karşı forma giyecek Takımda tek eksikİbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Medipol Başakşehir, mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

4 maçtır kazanamıyor

Geçen sezon 2 maçı da kazanamadı 

7 isim eski takımına karşı forma giyecek Takımda tek eksik

İbrahim ALİOĞLU/ İSTANBUL, 

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Medipol Başakşehir, mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yarın saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda başlayacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve İbrahim Bozbey yapacak. TEK YOL GALİBİYETHem UEFA Şampiyonlar Ligi, hem Süper Lig, hem de milli takım maçları nedeniyle yaşanılan yorgunluk ve sakatlıkların büyük etki gösterdiği Başakşehir, Fenerbahçe maçıyla yeniden çıkış arıyor. Hem liderlik yarışındaki iddiasını ortaya koymak hem de şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Fenerbahçe ile puan farkının açılmasını istemeyen Medipol Başakşehir, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandığı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR Turuncu lacivertli takım ligde oynadığı 4 maçı da kazanamadı. Beşiktaş ve Gaziantep FK'ya mağlup olan Başakşehir, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı. Ligde 13'üncü haftayı maç oynamadan geçiren Başakşehir, geri kalan 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 18 gol attı ve kalesinde de 18 gol gördü. GEÇEN SEZON 2 MAÇI DA KAZANAMADI Turuncu lacivertli takım şampiyon tamamladığı 2019-2020 sezonunda ligde karşılaştığı Fenerbahçe'ye karşı hem iç sahada hem de dış sahada rakibine mağlup oldu. Ligin 2'nci haftasında iç sahada ki maçı 2-1, 19'uncu haftada ise 2-0'lık skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı.7 İSİM ESKİ TAKIMINA KARŞI FORMA GİYECEK Başakşehir'in kadrosunda yer alan 7 isim Fenerbahçe karşısında forma giymeleri halinde eski takımların karşı mücadele etmiş olacak. Kaleciler Mert Günok ve Volkan Babacan, stoper Martin Skrtel, geçen sezon Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım, orta saha Mehmet Topal, kiralık olarak turuncu lacivertli takımda forma giyen Deniz Türüç ve ofansif orta saha Giuliano sarı lacivertli takım formasını giyen isimler.  TAKIMDA TEK EKSİKFenerbahçe maçına koronavirüs nedeniyle tek eksik isimle hazırlanan Başakşehir'de Epureanu'nun hafif sakatlığı bulunurken, takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Fenerbahçe maçına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

"Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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