Başakşehir'in sosyal tesislerinde konforlu hizmet
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Başakşehir'in sosyal tesislerinde konforlu hizmet

20.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:53
Başakşehir'in sosyal tesislerinde konforlu hizmet

Başakşehir Belediyesi'nin Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesisleri Covid-19 tedbirleri kapsamında yeniden hizmete açıldı.

Başakşehir Belediyesi'nin Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesisleri Covid-19 tedbirleri kapsamında yeniden hizmete açıldı. Birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla dünya mutfağının seçkin lezzetlerinin sunulduğu tesislerde, misafirlerin konforu için tüm ayrıntılar düşünüldü.

Sular Vadisi ve Şelale Park Sosyal Tesisleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında yeniden kapılarını açtı. Başakşehir'in en nezih mekanları arasında yer alan Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesislerinde özel gün ve iş toplantılarının yapılabileceği VIP salonları da yer alıyor.

Sular Vadisi ve Şelale Park sosyal tesisleri, iç ve dış mekan olmak üzere 2 bölüme ayrılıyor. Modern mimari anlayışıyla hizmet veren sosyal tesisler misafirlerin rahatı için yeniden tasarlandı. Yeni normalleşme önlemleri kapsamında tesis içerisindeki oturma düzeninde de değişikliğe gidildi. Tesisteki masalar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi. Kapasite ise yüzde 50 oranında azaltıldı.

Uygun fiyatlarla birinci sınıf hizmet

Kaliteli ürünlerin tercih edildiği tesislerde, birinci sınıf servis ve hizmet anlayışıyla dünya mutfağının seçkin lezzetlerini uygun fiyatlarla misafirlerin beğenisine sunuluyor. Sosyal tesislerin içerisinde misafirlerin konforu için her ayrıntı da düşünüldü. Tesislerde çocuk oyun alanları, mescit ve bebek bakım odasının yanı sıra misafirlerin kullanabileceği Wİ-Fİ hizmeti de bulunuyor. - İSTANBUL

Başakşehir'in sosyal tesislerinde konforlu hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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