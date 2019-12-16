Haberler » Spor » Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu - Spor

Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi Sporting Lizbon oldu.

16.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:40
Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu

Medipol 'in UEFA Ligi Son 32 Turu'ndaki rakibi oldu.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu. Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden tek takım olan Başakşehir, seribaşı olarak girdiği kurada Portekiz'in köklü takımlarından Sporting Lizbon ile eşleşti. Son 32 turu ilk maçları 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde yapılacak.


Avrupa Ligi'nin finali de 27 Mayıs 2020 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk'da oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu eşleşmeleri şöyle:


Wolverhampton - Espanyol


Sporting Lizbon - Medipol Başakşehir


Getafe - Ajax


Bayer Leverkusen - Porto


Kopenhag - Celtic


Apoel - Basel


Cluj - Sevilla


Olympiakos - Arsenal


AZ Alkmaar - LASK Linz


Club Brugge - Manchester United


Ludogorets Razgrad - Inter


Eintracht Frankfurt - Salzburg


Shakhtar Donetsk - Benfica


Wolfsburg - Malmö


Roma - Gent


Glasgow Rangers - Braga - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler