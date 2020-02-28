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Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu.

28.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:24
Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

UEFA Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde temsilcimiz İstanbul , Danimarka ekiplerinden ile eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

İstanbul Başakşehir - KopenhagOlympiakos - Wolverhamton WanderersRangers - LeverkusenWolfsburg - Shakhtar Donetskİnter - GetafeSevilla - RomaEintracht Frankfurt ya da Salzburg - Basel

LASK Linz - Manchester United


Kaynak: DHA

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