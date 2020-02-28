Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

28.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:24

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde temsilcimiz İstanbul Başakşehir, Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

İstanbul Başakşehir - KopenhagOlympiakos - Wolverhamton WanderersRangers - LeverkusenWolfsburg - Shakhtar Donetskİnter - GetafeSevilla - RomaEintracht Frankfurt ya da Salzburg - Basel

LASK Linz - Manchester United

Kaynak: DHA