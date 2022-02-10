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Başakşehir'in paintball şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başakşehir'in paintball şampiyonu belli oldu

Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlen paintball turnuvası, final karşılamasıyla sona erdi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında Başakşehir'deki liseler arasında düzenlen paintball turnuvası, final karşılamasıyla sona erdi. Şampiyonluğa ulaşan Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nden "Şeytan Tepe" takımı, İstanbul finallerinde Başakşehir'i temsil edecek.

Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu olan İstanbul Gençlik Oyunları'nda, il finalleri heyecanı adım adım yaklaşırken ilçe şampiyonları belli olmaya devam ediyor. İstanbul paintball turnuvası erkekler kategorisinde Başakşehir'i temsil edecek takım, Başakşehir Spor Park'ındaki zorlu final mücadelesinin ardından belli oldu. Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi'nden "Şeytan Tepe" takımı, rakiplerini geride bırakarak ilçe şampiyonu olmayı başardı.

Dereceye giren takımlar kupalarını aldı

Yaklaşık 6 bin 500 öğrencinin katıldığı paintball turnuvasında, Özel Başakşehir Uğur Anadolu Lisesi'nden "Kara Murat" takımı ikinci, Özel Artı Anadolu Lisesi'nden "İntikam Müfrezesi" takımı ise üçüncü oldu. Final karşılaşması sonunda dereceye giren takımlara giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. - İSTANBUL

Başakşehir'in paintball şampiyonu belli oldu

Başakşehir'in paintball şampiyonu belli oldu

Başakşehir'in paintball şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Anadolu Lisesi, Başakşehir, İstanbul, gençlik, Yerel, Haberler

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