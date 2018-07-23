Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki Muhtemel Rakipleri Belli Oldu
Ülkemizi Avrupa Liginde temsil edecek Medipol Başakşehir'in 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda karşılaşabileceği muhtemel rakipler açıklandı.
Turuncu-lacivertlilerin muhtemel rakipleri şu şekilde;
Maccabi Tel-Aviv (İSR) v Radnicki Niş (SIR) maçının galibi
Aberdeen (İSK) v Burnley (İNG) maçının galibi
Ajax (HOL) v Sturm Graz (AVU) maçının mağlubu
HNK Rijeka (HIR)
Zenit (RUS)
YORUMLAR (1)
-
başakşehir geçen sene LİG İÇİN AVRUPA YI SATTI YA O GÜNDEN BERİ NE MAÇINI SEYREDERİM NE DE ELEMESİNİ İSTERİM UMARIM İLK TURDA ELENİR..Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır