Başakşehir'in millet kıraathanesine yoğun ilgi
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Başakşehir'in millet kıraathanesine yoğun ilgi

Başakşehir'in millet kıraathanesine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehirli kitapseverler Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi gösterdi.

Başakşehirli kitapseverler Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Hizmete girdiği 2019 yılından bu güne üye olan kitapseverlerin sayısı 30 bin 142'ye ulaştı. Çevre ilçelerden de kitapseverlerin buluşma noktası olan millet kıraathanesi, modern kütüphanecilikte ön plana çıkıyor.

Başakşehir Millet Kıraathanesi, açıldığı günden bu yana hem kitapseverlerin hem de sohbetlerin merkezi oldu. 14 Mart 2019'da hizmete giren kıraathane on binlerce kitapsevere ev ortamında keyifli vakit geçirme imkanı sağladı. 112 bin 881 kitap kapasiteli Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne kitapseverlerin ilgisi her geçen gün arttı.

Her kategoride eser bulmak mümkün

Açıldığı günden bu güne kadar Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne üye olan kitapsever sayısı 30 bin 142'ye ulaştı. Üyeler romandan edebiyata, tarihten teknolojiye kadar 82 farklı kategoride yer alan eserlerden yararlandı. Farklı yaş gruplarından üyeler en çok roman ve edebiyat türlerini tercih etti.

İster basılı, ister sesli kitap hizmeti

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin zengin kataloğunda 70 bin 124 basılı kitap, 22 bin 455 e-kitap, 19 bin 987 sesli kitap ve Braille alfabesi ile hazırlanmış 315 kabartmalı kitap yer alıyor.

95 bin ödünç kitap

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde bugüne kadar 95 bin 523 ödünç kitap alındı. Kıraathaneye girişlerde rezervasyon sistemine de geçildi. Kıraathaneye gelmek isteyen okurlar, online ya da kıraathane girişindeki görevlilere başvurarak kaydını gerçekleştirebiliyor. Kaydını yaptıranlar, doluluk oranına göre içeri alınıyor. Kayıt işlemi, bilgisayar ve akıllı telefonların yanı sıra kıraathane girişindeki ekranlardan kolaylıkla yapılabiliyor. Kaydın ardından telefonlara gelen karekod turnikelere okutularak içeri girilebiliyor.

Pandemi kuralları titizlikle uygulanıyor

Başakşehir Millet Kıraathanesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kitapseverlere hizmet vermeye devam ediyor. Tedbirlerin en üst seviyede olduğu kıraathanede, maskeden dezenfektana, masa ve sandalyelerden kitap hijyenine kadar tüm tedbirler titizlikle uygulanıyor. - İSTANBUL

Başakşehir'in millet kıraathanesine yoğun ilgi
Başakşehir'in millet kıraathanesine yoğun ilgi
Başakşehir'in millet kıraathanesine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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