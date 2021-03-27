Başakşehir'in manevi atmosferi Vadişehir Camii ile taçlanıyor
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Başakşehir'in manevi atmosferi Vadişehir Camii ile taçlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başakşehir'in manevi atmosferi Vadişehir Camii ile taçlanıyor

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Vadişehir Camii'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başakşehir'de, hayırseverlerin desteğiyle yapımına başlanan Vadişehir Camii'nin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Vadişehir Camii'nin bu yıl yapımına başlanacak 1.Etap Parkı'nın manevi atmosferini oluşturacağını söyledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Mahallesi'nde yapımı devam eden Vadişehir Camii inşaatında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Başkan Kartoğlu, camimin dış kısmının tamamlandığını, avize takımı ve halı döşeme işlemlerine geçildiğini belirtti.

1.Etap Parkı'nın içinde yer alacak

Camilerin edep ve terbiye ocağı olduğunu ifade eden Başkan Yasin Kartoğlu, "Hayırseverlerimizin desteğiyle yapımına vesile olduğumuz Vadişehir Camii inşaatında inceleme yaptık. Bin 200 kişinin aynı anda Allah'ın huzuruna yöneleceği bu mübarek mekanda çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Vadişehir Camii aynı zamanda bu yıl yapımına başlayacağımız 1.Etap Parkı'mızın içinde yer alacak. Vadişehir Camii parkımızın manevi atmosferini oluşturacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir'in manevi atmosferi Vadişehir Camii ile taçlanıyor
Başakşehir'in manevi atmosferi Vadişehir Camii ile taçlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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