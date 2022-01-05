Başakşehir'in langırt şampiyonları ödüllerini aldı

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul Gençlik Oyunları'nda canlı langırt final yaptı. Başakşehir genelinden 46 ortaokulun katılım sağladığı ve 21 okulun finallerde kıyasıya yarıştığı şampiyonlar belli oldu. Kızlarda Şamlar Ortaokulu'ndan Efsaneler takımı, erkeklerde ise İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'ndan da Erdemliler takımı birinci oldu.

Başakşehir'de İstanbul Gençlik Oyunları heyecanı sürüyor. Türkiye'de ilk defa ortaokul düzeyinde canlı langırt turnuvaları başlatan Başakşehir Belediyesi, aynı heyecanı devam ettiriyor. Başakşehir genelinden 46 okulun başvurduğu canlı langırtta 21 okul finallere kaldı. İlk üçün belli olduğu finallerde şampiyonlar ödüllerini aldı.

İlk üç madalyalarını aldı

Çocukların kıyasıya oynadığı maçlarda Başakşehir'in şampiyonları belli oldu. Kızlarda Şamlar Ortaokulu'ndan Efsaneler takımı birinci oldu. Kayaşehir Şeyh Şamil Ortaokulu'ndan Kartal takımı ikinci olurken, TOKİ Fenertepe Ortaokulu'ndan Teşkilat takımı üçüncü oldu.

Canlı langırtta erkeklerde ise İBB Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu'ndan Erdemliler takımı birinci oldu. İBB Mehmet Akif Ersoy'dan Çaylaklar takımı ikinci olurken Kayaşehir Şeyh Şamil Ortaokulu'ndan ise Şahinler takımı üçüncü oldu. - İSTANBUL