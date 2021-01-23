Başakşehir'in hayvan hastanesi hızla yükseliyor
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Başakşehir'in hayvan hastanesi hızla yükseliyor

23.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:44
Başakşehir'in hayvan hastanesi hızla yükseliyor

Başakşehir'de sevimli dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Başakşehir'de sevimli dostların tedavi, bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 3 ay gibi kısa bir sürede yarısını tamamlanan merkez ile özellikle sokak hayvanlarına daha konforlu bir yaşam alanı sunulacak.

"Sadece bir gün değil her gün" anlayışıyla sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü çalışmalarını sürdüren Başakşehir Belediyesi tarafından Kayabaşı'nda yapımına başlanan Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

3 AYDA YARISI TAMAMLANDI

Başakşehirli hayvanseverlerin istekleri doğrultusunda barınağını yenilediklerini ifade eden Fen İşleri Müdürlüğü Üst Yapı Kontrol Mühendisi Süleyman Kanat, "5 bin 300 metrekarelik bir alanda çalışmalarımız devam ediyor. İnşaat alanımızın bin metrekaresi kapalı olan olacak. Şu ana kadar yüzde 50'lik bir kısmını tamamlamış bulunmaktayız. Minik dostlarımıza daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak kısa süre içerisinde Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'ni hizmete açacağız." diye konuştu.

"TEDAVİ VE BAKIM MERKEZİ OLACAK"

Başakşehir Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakımevi'nde birçok özellik bir arada olacak. Sadece kapalı mekanlar değil, açık mekanlarda da sevimli dostlar için yaşam alanları oluşturulacak. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde temeli atılan merkezde kuduz müşahede odalarından ameliyathanelere kadar birçok hizmet tek çatı altında toplanacak.


Başakşehir'in hayvan hastanesi hızla yükseliyor
Başakşehir'in hayvan hastanesi hızla yükseliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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