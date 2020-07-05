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Başakşehir'in golcüsü Demba Ba: 'Şampiyon olacağımıza inanıyoruz'

Demba Ba'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde: "Zor bir maçtı ve Antalyaspor'u deplasmanda yenmek kolay değildi.

Başakşehir'in golcüsü Demba Ba: 'Şampiyon olacağımıza inanıyoruz'
05.07.2020 00:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 01:50

Demba Ba'nın yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Zor bir maçtı ve Antalyaspor'u deplasmanda yenmek kolay değildi. Çok iyi oynadık ve kazanmayı başardık. Yarışta bir avantajımız var ve bunu korumak istiyoruz. Geçen sezonla ilgili konuşmak doğru değil. Şu anda başka bir teknik direktör ve yeni bir oyun anlayışımız var. Şampiyon olabilecek kaliteye sahibiz. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz."

Başakşehir'in 2. golünü atan Elia ise şunları söyledi:

"Gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum. Crivelli topu çok iyi verdi ve ben de gol attım. Zor bir rakibe karşı iyi oynadık ve kazandık. Visca genelde takımın gol yükünü çeken oyuncu. O olmadığında farklı oynuyoruz. Şampiyonluk bu maçlardan geçiyor aslında. Şampiyon olmak için 11 oyuncuya değil 18 oyuncuya ihtiyaç var. Bugün de böyle bir maçtı. Oyuna giren herkes büyük iş yaptı."

Gökhan İnler ise maç sonrası şöyle konuştu:

"Zorlu bir maç oynadık. Hava çok sıcaktı. Son 5 haftada önemli galibiyetler aldık. Son 2 yılda buralarda bu galibiyetleri alamamıştık. Önümüzde 4 maç var. Final final bakacağız önümüze."

DEMBA BA 11. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta takımının ilk golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 11'e çıkarmış oldu.

Başarılı futbolcu, daha önce Gençlerbirliği, Kayserispor, Kasımpaşa (2), Y.Malatyaspor, Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK, Göztepe ve Trabzonspor ağlarını havalandırmıştı. 35 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

Kaynak: Hürriyet

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