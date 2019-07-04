Başakşehir'in gençleri Nedim Yiğit'e emanet
Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini açıkladı.
Başakşehir, akademi direktörlüğü görevine Nedim Yiğit'in getirildiğini açıkladı.
Turuncu lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Akademi Direktörlüğü görevine Nedim Yiğit getirilmiştir. Uzun yıllar Genç Milli Takımlar ve A Milli Takım'da da görev yapmış olan Nedim Yiğit'e ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
- İstanbul
Kaynak: DHA
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