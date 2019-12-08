Başakşehir'in en hızlı raketleri belli oldu

08.12.2019 11:27 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:27

BAŞAKŞEHİR Belediyesi Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası final müsabakaları sonuçlandı. Finalde erkeklerde Mehmet Zahit Yenilmez, kızlarda Zeynep Selin Özen şampiyon oldu.

Masa tenisi turnuvası final etabı, Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Her iki kategoride son 8'e kalan öğrenciler, çeyrek finalde birbirinden çekişmeli maçlarla finale ulaşmak için mücadele etti.

ERKEKLERDE GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU YİNE KAZANDI

Erkekler finalinde, geçen yılın şampiyonu Özel Başakşehir Çınar Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Zahit Yenilmez ile Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tahsin Soytürk karşılaştı. 2-1 sonuçlanan maçta mutlu sona ulaşan Mehmet Zahit Yenilmez bir kez daha şampiyon oldu.

Kızlar finalindeki maç da büyük heyecana sahne oldu. Bahçeşehir Fen Lisesi'nden Zeynep Selin Özen ile TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi'nden Ecem Yapıcı kozlarını paylaştı. Maçı kazanan Zeynep Selin Özen şampiyonluğa ulaştı.

Erkeklerde Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Talha Kamil Güneysu, kızlarda Özel İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Lara Haymana turnuvayı üçüncülükle bitirdi. Dördüncüler ise Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi'nden İbrahim Turgut ile Mehmet Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Rüveyda Ayhan oldu.

GENÇLER TURNUVALARI HER SENE İSTİYOR

Turnuva sonunda şampiyonlar ve dereceye giren öğrenciler plaket ve madalyalarını aldı. Sporcular, Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası organizasyonundan memnun kaldıklarını söyledi, önümüzdeki yıllarda bu turnuvanın devam etmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: DHA