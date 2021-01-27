Başakşehir'in bilinmeyen tarihi gün yüzüne çıkıyor

Başakşehir Belediyesi'nin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ile birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla hazırlanan ve 582 sayfadan oluşan 'Devlet-i Aliyye'den Cumhuriyet'e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir' adlı eser, ilk kez yayınlanan arşiv vesikalarla gün yüzüne çıkarıldı.

Başakşehir, geçmişte nasıl bir öneme sahipti? Sorusuyla yola çıkan Başakşehir Belediyesi Tarihi binlerce yıl eskiye dayanan ve Başakşehir'in çekirdeğini oluşturan İkitelli, Şamlar ve Kayabaşı bölgelerinin doğması, büyümesi ve günümüzde İstanbul'un en modern ve yaşanabilir bir köşesi haline gelmesinin hikayesi, Başakşehir Belediyesi ve Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığının birlikte yürüttüğü kapsamlı çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldı. 'Devlet-i Aliyye'den Cumhuriyet'e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir' adlı eser ile Başakşehir'in tarihine oluşturan hadiseler ve tarihi eserler, ilk kez yayınlanan arşiv vesikalarıyla bir bir ortaya konuldu. 582 sayfadan oluşan ve ilçenin hafızasını tazeleyen eser, Başakşehir'in Osmanlı döneminde de çok mühim değerlere sahip olduğunu; geçmişte de tarihin, medeniyetin, kültürün, irfanın, ilmin, mimarinin ve estetiğin merkezi olduğunu gözler önüne serdi.

Devlet-i Aliyye'den Cumhuriyet'e Osmanlı Arşiv Belgelerinde Başakşehir Kitabı Tanıtım Programı'na Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas katıldı.

"BAŞAKŞEHİR İSTANBUL'DA MARKA OLMUŞ BİR İLÇE"

Tanıtım Programında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün bizim için heyecanlı bir gün oldu. Başakşehirimizin tarihini araştırıp güzel bir eser ortaya çıkardık. Ortaya çıkarılan bu eseri ilçemize kazandırmış olacağız. İstanbul birçok kişinin hayalini süslüyor. İstanbul'da bir başkent olsaydı, mutlaka başkenti Başakşehir olurdu. Bu söylediğimin altı boş değil. Başakşehir modern şehircilikle birlikte İstanbul'da bir marka oldu. Başakşehir'in geçmişi çok eskilere dayanıyor. Başakşehir modern şehirleşmesi, sosyal hizmetler, hastaneleriyle, eğitim ve iş imkanlarıyla da İstanbul'da marka olmuş bir ilçe durumunda. Elimizdeki arşivlerle birlikte çok aşamalı yatırımlar yapacağız. İkitellideki mezarlık alanda Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış Abdullah Efendinin mezarı var. Açık bir mescit oluşturmayı düşünüyoruz. Başakşehir'de kültür veya gezilebilir turizm alanı haline dönüştürülecek eserleri kazandıracağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı