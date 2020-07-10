Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti?
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Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti?

Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Peki, Başakşehir kimle eşleşti? Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim oldu?

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti?
10.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:55

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek ekip olan Medipol Başakşehir'in son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip belli oldu. Başakşehir'in rakibi kim oldu? Başakşehir kimle eşleşti?

BAŞAKŞEHİR HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ?

Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Başakşehir, Kopenhag'ı eleyip ardından Manchester United'ı turnuva dışına itmesi durumunda ise Olympiacos-Sevilla/ Wolves-Roma tarafından gelecek takımla yarı finalde kozlarını paylaşacak.

Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti?

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Inter - Getafe/ Bayer Leverkusen - Rangers

Wolverhampton - Olympiakos/ Sevilla - Roma

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg/ Basel - Eintracht Frankfurt

Manchester United - LASK Linz/ Copenhagen - BAŞAKŞEHİR

UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Inter - Getafe/ Bayer Leverkusen - Rangers | Shakhtar Donetsk - Wolfsburg/ Basel - Eintracht Frankfurt

Wolverhampton - Olympiakos/ Sevilla - Roma | Manchester United - LASK Linz/ Copenhagen - BAŞAKŞEHİR

MAÇLAR ALMANYA'DA

Şampiyonlar Ligi ile aynı formatta, Sekizli Final olarak oynanacak olan Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

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