Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim? Başakşehir kimle eşleşti? Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Peki, Başakşehir kimle eşleşti? Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Başakşehir'in rakibi kim oldu?

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden tek ekip olan Medipol Başakşehir'in son 16 turunda Kopenhag'ı elemesi halinde çeyrek finalde karşılaşacağı rakip belli oldu. Başakşehir'in rakibi kim oldu? Başakşehir kimle eşleşti? BAŞAKŞEHİR HANGİ TAKIMLA EŞLEŞTİ? Koronavirüs nedeniyle ara verilen UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun geriye kalan bölümü için kuralar çekildi. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, Kopenhag'ı elemesi durumunda çeyrek finalde LASK Linz-Manchester United eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Başakşehir, Kopenhag'ı eleyip ardından Manchester United'ı turnuva dışına itmesi durumunda ise Olympiacos-Sevilla/ Wolves-Roma tarafından gelecek takımla yarı finalde kozlarını paylaşacak. UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ Inter - Getafe/ Bayer Leverkusen - Rangers Wolverhampton - Olympiakos/ Sevilla - Roma Shakhtar Donetsk - Wolfsburg/ Basel - Eintracht Frankfurt Manchester United - LASK Linz/ Copenhagen - BAŞAKŞEHİR UEFA AVRUPA LİGİ YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ Inter - Getafe/ Bayer Leverkusen - Rangers | Shakhtar Donetsk - Wolfsburg/ Basel - Eintracht Frankfurt Wolverhampton - Olympiakos/ Sevilla - Roma | Manchester United - LASK Linz/ Copenhagen - BAŞAKŞEHİR MAÇLAR ALMANYA'DA Şampiyonlar Ligi ile aynı formatta, Sekizli Final olarak oynanacak olan Avrupa Ligi'nde çeyrek final, yarı final ve final maçları Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.