Başakşehir'in Avrupa'da sahne alacağı tarih belli oldu Medipol Başakşehir'in, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kopenhag ile rövanş maçına çıkacağı tarih belli oldu.

Medipol Başakşehir'in, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Kopenhag ile rövanş maçına çıkacağı tarih belli oldu. Turuncu-lacivertliler, UEFA'nın aldığı karar doğrultusunda 5-6 Ağustos tarihlerinde çeyrek final için mücadele edecek.

UEFA Yönetim Kurulu, video konferans yoluyla yaptığı toplantıda Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu. Buna göre korona virüs sebebiyle mart ayında askıya alınan UEFA Avrupa Ligi, ağustos ayında kaldığı yerden devam edecek. Turnuvanın son 16 turu rövanş mücadeleleri 5-6 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları 10-11 Ağustos'ta Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ile Gelsenkirchen şehirlerinde oynanacak. Yarı final müsabakaları için de 16-17 Ağustos'ta sahaya inilecek. Avrupa Ligi'nin kazananı ise 21 Ağustos'ta Almanya'da bulunan Köln Stadı'nda belli olacak.

BAŞAKŞEHİR SAHNE ALACAK

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında sahasında Kopenhag'ı 1-0 mağlup etmişti. Turuncu-lacivertliler, korona virüs pandemisinden dolayı verilen aranın ardından rövanş maçına ise 5-6 Ağustos tarihlerinde çıkacak. Ancak bu karşılaşmanın Danimarka'da mı yoksa tarafsız bir sahada mı oynanacağı henüz netleşmiş değil.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA