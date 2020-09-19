Başakşehir'in avantajı Fatih Terim Stadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başakşehir'in avantajı Fatih Terim Stadı

Medipol Başakşehir, evinde oynadığı son 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi.

Başakşehir'in avantajı Fatih Terim Stadı
19.09.2020 10:02 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:06

Medipol Başakşehir, evinde oynadığı son 16 lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Turuncu-lacivertlilerin yarın Galatasaray karşısındaki en büyük avantajı da Fatih Terim Stadı olacak.

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak kulüp tarihinin ilk şampiyonluğunu elde eden Başakşehir, 2020-2021 sezonuna ise mağlubiyetle başlamıştı. İlk hafta maçında deplasmanda Hatayspor'a 2-0 yenilen turuncu-lacivertliler, yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Okan Buruk'un takımı, uzun lig maratonunda zor duruma düşmemek için rakibi karşısında mutlak üç puan hedefliyor. Turuncu-lacivertli ekibin, sarı-kırmızılılar önündeki en büyük avantajı ise Fatih Terim Stadyumu.

16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Başakşehir, 2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettiği karşılaşmanın ardından sahasında mağlubiyet görmedi. Söz konusu müsabakanın ardından oynanan 16 mücadelede turuncu-lacivertliler, 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bu aynı zamanda Süper Lig'de devam eden en uzun seri anlamına da geliyor.

M. Başakşehir, geçen sezon evinde 38 gol atıp, 13 gol yemiş ve 69 puanın 40'ını burada kazanarak iç sahanın en başarılı takımı unvanının sahibi olmuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Şentop Mustafa Destici Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Seren Serengil Candaş Tolga Işık
Spor Tamer Tuna Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Bursa Milli Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başakşehir'in avantajı Fatih Terim Stadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 10:07:36. #1.15#
title