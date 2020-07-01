Başakşehir'in anaokulları korona virüse karşı güvende
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Başakşehir'in anaokulları korona virüse karşı güvende

Başakşehir Belediyesi, yeni normal süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan anaokullarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başakşehir'in anaokulları korona virüse karşı güvende
01.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:16

Başakşehir Belediyesi, yeni normal süreciyle birlikte tekrar hizmet vermeye başlayan anaokullarında dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışma ile ilçe genelindeki 84 anaokulu korona virüse karşı güvenli hale getirilecek.

Başakşehir Belediyesi, uzun süre sonra tekrar faaliyete geçen anaokullarının yanında olmaya devam ediyor. Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, tulumlarını giyerek alkol içerikli dezenfektanlar ile oyuncaklardan koltuklara, masalardan lavabolara, bahçe oyun gruplarından duvar ve camlara kadar okullarda çocukların kullandığı her yeri dezenfekte ediyor.

Aileler ve okul idareleri memnun

Yapılan kapsamlı dezenfeksiyon çalışmasının hem aileleri hem okul yönetimini memnun ettiğini belirten anaokulu yöneticilerinden Cemile Yapar, "Başakşehir Belediyesi daha önce de bizlere dezenfektan, siperlik maske, sosyal mesafe uyarıcıları konusunda destek olmuştu. Şimdi de okulumuzu dezenfekte ediyor. Anaokulları için çok güzel bir hizmet. Çocuklarımız bizler için çok önemli çocuklarımızın kullandığı bütün alanlar tertemiz oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

84 anaokulu dezenfekte edilecek

Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Şefi Eyüp Şaş da, ilçe genelinde 84 anaokulunun dezenfekte edileceğini belirterek, "Başakşehir Belediyesi olarak, ailelerimizin göz bebeği çocuklarımızın bu salgından etkilenmesinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Anaokullarında yaptığımız dezenfeksiyon çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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