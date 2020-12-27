Başakşehir'in 3 puan hasreti 6 maça çıktı
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Başakşehir'in 3 puan hasreti 6 maça çıktı

27.12.2020 21:14 | Son Güncelleme: 27.12.2020 21:41
Başakşehir'in 3 puan hasreti 6 maça çıktı

Sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Başakşehir'in ligdeki 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Sahasında Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kalan Başakşehir'in ligdeki 3 puan hasreti 6 maça çıktı.

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti 6 maça çıkmış oldu. Son olarak 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, sonraki hafta 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı. M.Başakşehir, Yeni Malatyaspor ile 1-1 sonuçlanan maçın ardından sahasında Gaziantep FK'ya 2-1, Kadıköy'de de Fenerbahçe'ye 4-1 yenildi.

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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