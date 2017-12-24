Başakşehir İlk Yarıyı Lider Kapadı

Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek ligin ilk yarısını liderlik koltuğunda oturarak kapatmayı başardı.



Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Edin Visca'nın golüyle öne geçen konuk ekip, 43. dakikada Veysel Sarı'nın fileleri havalandırmasına engel olamadı ve devre arasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.



Başakşehir'de ilk golün asistine imza atan Marcio Mossoro, 70. dakikada bu kez kendisi golü kaydederek takımını bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.



Deplasmanda iki maçlık galibiyet hasretine son veren Başakşehir puanını 36'ya çıkarırken, son dört lig maçından sadece bir puan çıkarabilen Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.



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