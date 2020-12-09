Başakşehir ile PSG maçında 4. hakemin "ırkçı ifadeler kullandığı" gerekçesiyle takımlar sahadan ayrıldı

Başakşehir ile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında iki takım oyuncuları da "ırkçı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle" sahayı terk etti.

Başakşehir ile Fransa temsilcisi Paris Saint Germain arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında iki takım oyuncuları da "ırkçı ifadeler kullanıldığı gerekçesiyle" sahayı terk etti.

Maçın hakemi Ovidiu Hategan, Başakşehir'in teknik ekibinde yer alan, teknik direktör Okan Buruk'un yardımcısı Pierre Webo'ya 16. dakikada kırmızı kart gösterdi.

Pierre Webo, sahadan ayrılırken kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullanıldığını söyledi. Ardından soyunma odasına gitti.

Bu diyalogun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncu Demba Ba, dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Webo'ya yönelik ırkçı sözler sarf ettiğini söyledi.

Saha kenarında UEFA gözlemcilerinin de bulunduğu bir alanda yaklaşık 10 dakika süren tartışmalar sırasında PSG'nin Mbappe ve Neymar başta olmak üzere bazı oyuncuları da Webo'da destek oldu ve 4. hakeme tepki gösterdi. Ardından iki takım oyuncuları ve teknik ekipler sahayı terk ederek soyunma odalarına gitti.

Hakemin maçla ilgili karar vermesi bekleniyor.

Başakşehir ve Türkiye'deki diğer futbol kulüplerinden 'Irkçılığa hayır' paylaşımı

Başakşehir kulübü, yaşanan olayın ardından Twitter'dan bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, UEFA'nın ırkçılık karşıtı "No Racism" (Irkçılığa hayır) görseli kullandı.

'Dördüncü hakem çekilirse maça devam ederiz'

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, TRT'ye verdiği demeçte dördüncü hakemin çekilmesi durumunda maça devam etme kararı aldıklarını söyledi. Gümüşdağ, "Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız" diye konuştu.

Türkiye'deki yayıncı kuruluş BeIN Sportrs'un saha kenarından yansıyan görüntülerinde Webo'nun 4. hakeme kendisine neden ırkçı ifadeler kullandığını sorarken görülüyor.

Başakşehir oyuncusu Demba Ba'nın yayın esnasında dördüncü hakem 'a, "Hiçbir zaman, kimseye 'Bu beyaz adam' demezsin. 'Bu adam' dersin. Niye 'Bu adam' diyecekken, 'Bu siyah adam' diyorsun?" dediği de duyuldu.

PSG de, Başakşehir'in ırkçılık karşıtı Tweet'ini yeniden paylaştı.