Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
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Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda

Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor Süper Lig tarihinde 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 41. Hafta maçında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak. Bugüne kadar Süper Lig'de 23 kez karşılaşan iki ekip, bir kez daha 3 puan mücadelesi verecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 23 maçta 6 kez de Hes Kablo Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 19 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşmayı Kayserispor Denis Alibec'in golleri ile 2-0 kazanmıştı. Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir arasında arasındaki Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2019/2020 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Başakşehir 1-4

2018/2019 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2018/2019 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2017/2018 Başakşehir-Kayserispor 3-1

2017/2018 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2016/2017 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2016/2017 Başakşehir-Kayserispor 5-0

2015/2016 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2015/2016 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2012/2013 Başakşehir-Kayserispor 0-0

2012/2013 Kayserispor-Başakşehir 0-1

2011/2012 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2011/2012 Kayserispor-Başakşehir 1-0

2010/2011 Kayserispor-Başakşehir 3-2

2010/2011 Başakşehir-Kayserispor 0-2

2009/2010 Kayserispor-Başakşehir 1-1

2009/2010 Başakşehir-Kayserispor 1-2

2008/2009 Başakşehir-Kayserispor 1-0

2008/2009 Kayserispor-Başakşehir 2-0

2007/2008 Kayserispor-Başakşehir 1-2

2007/2008 Başakşehir-Kayserispor 1-1 - KAYSERİ

Başakşehir ile Kayserispor ile 24. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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