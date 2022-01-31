Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE YOL KESİP DRİFT YAPTILAR - Haberler
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Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE YOL KESİP DRİFT YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçen düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip drift yaptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçen düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip drift yaptı.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu. Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. 34 TC 0280 plakalı aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi. Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı. Bir şekilde o konvoyu geçebilen araç sürücüleri tehlikeyle karşı karşıya kaldı. Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti. Bir kaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.

Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE YOL KESİP DRİFT YAPTILAR

Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE YOL KESİP DRİFT YAPTILAR

Son dakika haber! BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ÖNÜNDE YOL KESİP DRİFT YAPTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Hisarcık, Düğün, Güncel, Haber

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