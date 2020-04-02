Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun yapımına başlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin erişim yollarının bakanlık yol ağına alındığını ve çalışmaların hızla başlatılacağını bildirmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi yolunun, hastane açılışına yetiştirilmesi için Bakanlık olarak yoğun bir çalışma başlattık. Vatandaşlarımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" ifadeleri kullanılarak bir video paylaşıldı.

"ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Paylaşımda yer alan görüntülerdeki personel, hastanenin tamamlanmasının yeni nesil 'Korona virüs' ile mücadelede büyük bir öneme sahip olduğunu ve hastaneyi milletin hizmetine açmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ediyor.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA