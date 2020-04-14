Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor
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Şehir Hastanesi, Başakşehir, Güncel

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor.

14.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:23
Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor.

İlk kısmının 20 Nisan'da, ikinci kısmının ise 15 Mayıs'ta açılması hedeflenen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ve yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor.

Bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmaları yapıyor.

İş makineleri, hafriyat kamyonları ve işçi hareketliliğinin yoğunlaştığı hastanenin inşaat sahası ile bağlantı yollarındaki çalışmalar, AA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri arasında

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi Projesi, Sağlık Bakanlığı tarafından "Kamu Özel İşbirliği" modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri arasında yer alıyor.

İstanbul ve çevre illere hizmet verecek hastanenin mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ek olarak metro istasyonu planlamasıyla da İstanbulluların en uygun sağlık hizmetlerine hızlı ve rahat şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

"Dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası"

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Rönesans Sağlık Yatırım'ın Japon Sojitz ortaklığı ile hayata geçirdiği şehir hastanesi, dünyanın en ileri teknolojisine sahip deprem izolatörleri sayesinde, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini, hiçbir aksama olmadan yerine getirmeye devam edecek.

Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, 2 bin 354 yatak kapasiteli Ana Hastane, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi'nden oluşacak.

Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşurken, içinde şu birimleri barındıracak:

"469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi, 521 yatak kapasiteli Çocuk Hastanesi, 359 yatak kapasiteli Kadın Hastanesi, 367 yatak kapasiteli Onkoloji Hastanesi, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri Hastanesi, 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi."

Kaynak: AA

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