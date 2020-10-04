Başakşehir İkitelli OSB'deki yangın güvenlik kameralarına yansıdı
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Başakşehir İkitelli OSB'deki yangın güvenlik kameralarına yansıdı

04.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:43
Başakşehir İkitelli OSB'deki yangın güvenlik kameralarına yansıdı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinin önünde başlayıp çevredeki dükkanlara da sirayet eden yangının çıkış anı, civarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kauçuk imalatı yapan bir iş yerinin önünde başlayan yangının büyüyerek yan taraftaki hurdalığa ve mobilya imalatı yapan dükkanlara sıçrama anı ile itfaiyenin yangına müdahalesi yer alıyor.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle bazı iş yerlerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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