Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın İş yerinde çıkan yangında küçük çaplı patlamalar yaşanırken, söndürme çalışmaları sürüyor Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11.

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın

İş yerinde çıkan yangında küçük çaplı patlamalar yaşanırken, söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11. Blokta bulunan kimyasal madde üreten işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın diğer bloklara da sirayet ederken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı işhanının 11 blokta bulunan kimyasal madde üretilen işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan, sanayi sitesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın
Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın
Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın
Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan

Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Cami minaresinden yapılan yangın anonsu sayesinde facianın önüne geçildi
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Son dakika haberi! Beykoz Anadolu Kavağı'nda orman yangını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Emine Erdoğan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Deniz Akkaya Mesut Akusta
Spor Marcao Mesut Özil Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 22:58:07. #1.15#

title