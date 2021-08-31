Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın İş yerinde çıkan yangında küçük çaplı patlamalar yaşanırken, söndürme çalışmaları sürüyor Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11.

Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde yangın

İş yerinde çıkan yangında küçük çaplı patlamalar yaşanırken, söndürme çalışmaları sürüyor

İSTANBUL - Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı işhanının 11. Blokta bulunan kimyasal madde üreten işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangın diğer bloklara da sirayet ederken, yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 21.15 sıralarında Başakşehir İkitelli Çevre Sanayi Sitesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı işhanının 11 blokta bulunan kimyasal madde üretilen işyerinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İşyerinde bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yaşanan küçük çaplı patlamalar sonucu yangın kısa sürede büyüyerek yan bloklara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Avcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Bağcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Öte yandan, sanayi sitesinde çıkan yangın drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan