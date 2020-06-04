Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
04.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:40
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Pas oyununun ardından antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
(İHA)
Kaynak: İHA