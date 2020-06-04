HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
04.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:28

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Pas oyununun ardından antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler Spor
Beşiktaşlı futbolcular, George Floyd'u baş harflerini oluşturarak ırkçılığa tepki gösterdiler
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor Spor
Galatasaray'da sakatlanan Marcao'nun 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek Spor
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor Spor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi Spor
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek Spor
Hes Kablo Kayserispor, kulübe gelir sağlamak için tesislerde kır düğünü organizasyonu düzenleyecek
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya kulübü Hermannstadt'ı satın aldı ve model kızını başkan yaptı
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Ahmet Ağaoğlu'nun, UEFA'nın verdiği cezanın CAS'tan döneceğine dair inancı tam: Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Eintracht Frankfurt, deplasmanda Werder Bremen'i mağlup etti: 3-0
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Koronavirüs arasında askerliğini yapan Heung-Min Son keyifli: 10 kişi aynı odada olsak da harikaydı
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Isla, Boca Juniors'a gidiyor
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Galatasaray, Mario Mandzukic transferini bitirmek üzere
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Ünlü spor spikeri Messina, kusursuz fiziğiyle hayranlarını büyüledi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Beşiktaş kaleyi Jeroen Zoet'e emanet etmek istiyor
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Faik Öztrak Metin Bulut Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz
Daha Fazla Libya Antalya Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 15:28:46. #1.15#
title