Başakşehir hazırlıklarına devam etti Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Fatih Terim Stadyumu'nda yer alan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, kuvvet çalışmasıyla sona erdi. Turuncu-lacivertliler, günün ikinci çalışmasını saat 17.00'de gerçekleştirecek. (İHA) Kaynak: İHA