Başakşehir Hazırlıklarına Devam Ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Salzburg kentinde gerçekleştiren Medipol Başakşehir, antrenmanını gerçekleştirdi. Başakşehir, Salzburg kampındaki 12. gününde yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı. Dar alanda oyun çalışmasıyla devam eden idman geniş alandaki oyun çalışmasının ardından sona erdi. İdmanda Arda Turan takımdan ayrı çalışmalarıma devam ederken, Emmanuel Adebayor da izinli olduğu için yer almadı. Turuncu-lacivertliler, yarın TSİ 12.00 ve 19.00'da yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlarına devam edecek.

(İHA)