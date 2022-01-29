BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - SPOR Başakşehir hazırlık maçında Partizan'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir - Partizan : 1-0

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK ( Antalya ), (DHA) - Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan ekibi Partizan'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Kamp çalışmaları için Antalya'da bulunan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile Sırbistan'ın Partizan takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan sahada oynanan karşılaşmanın 44'üncü dakikasında gelişen Başakşehir atağında Epueranu, topu filelerle buluşturunca takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın ikinci yarısında başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maçı, eski Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic de izledi.