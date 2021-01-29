Başakşehir, Hatayspor maçına Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak
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Başakşehir, Hatayspor maçına Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak

29.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:01
Başakşehir, Hatayspor maçına Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasından sonra yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçında takımın başında Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ olacak.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasından sonra yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçında takımın başında Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ olacak.

Turuncu lacivertli takım Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor maçına UEFA-Pro lisansı da bulunan Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak. Medipol Başakşehir ligde 24 puanla 15'inci, Hatayspor 32 puanla 72nci sırada yer alıyor.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim ALİOĞLU

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