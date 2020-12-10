Başakşehir-Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hatayspor maç özetleri ve golleri neler? Başakşehir-Hatayspor maç sonucu nedir?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, açılış haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren tek golleri ise 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1. dakikada Barbosa kaydetti. Başakşehir-Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hatayspor maç özetleri ve golleri neler?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, açılış haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Atakaş Hatayspor'a galibiyeti getiren tek golleri ise 36. dakikada Selim Ilgaz ve 90+1. dakikada Barbosa kaydetti. Başakşehir-Hatayspor maçı kaç kaç bitti? Başakşehir-Hatayspor maç özetleri ve golleri neler? Başakşehir-Hatayspor maç sonucu nedir? İşte detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta kapanış maçında Atakaş Hatayspor, Medipol Başakşehir karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

BAŞAKŞEHİR-HATAYSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

14. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, topu savunma uzaklaştırdı. Önünde kalan topa sert vuran Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

17. dakikada Caiçara'nın ve İrfan Can Kahveci'nin verkaçında ceza sahasına giren Caiçara'nın pasıyla topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin sağından auta gitti.

29. dakikada sol kanattan Ribeiro'nun kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mert Günok topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

36. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Diouf, sağ kanattan taşıdığı topu müsait durumda bulunan Selim Ilgaz ile buluşturdu. Bu oyuncunun kaleci Mert Günok'u da geçerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

60. dakikada Ribeiro'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Gökhan Karadeniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu uzaklaştırdı.

76. dakikada Skrtel'ın savunmadan gönderdiği uzun pasla ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda, top kaleci Mohamedi'nin solundan auta çıktı.

90+1. dakikada Atakaş Hatayspor, farkı ikiye çıkardı. Traore ve Barbosa'nın verkaçında topla buluşan Traore'nin şutunu tamamlayan Barbosa, topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.