Başakşehir, Hatayspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Başakşehir Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınmayla başladığı, çift kale maçla sürdüğü belirtildi.
İdmanın, orta-şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.
Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira— Haberler (@Haberler) December 1, 2021
AA / Hilmi Sever - Spor Haberleri
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